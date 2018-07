Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Kosovo-Serbia: oggi a Bruxelles nuovo incontro tra i presidenti Hashim Thaci e Aleksandar Vucic con la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini. Si punta al rilancio della fase finale del dialogo per la normalizzazione dei rapporti. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17:30.- Italia-Cina: presentato oggi a Roma, alla Farnesina, il rapporto “La Cina nel 2018 - Scenari e prospettive per le imprese”, elaborato dal Centro studi per l’impresa della Fondazione Italia Cina (Cesif), con un’analisi del quadro politico-economico e un focus sui settori di maggior interesse per le aziende italiane e sulle opportunità di investimento in Italia per quelle cinesi. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Siria: l'esercito governativo si avvicina alla riconquista del sud del paese e prepara l'offensiva su Idlib, roccaforte dei ribelli nel nord. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17. (Res)