Kosovo-Ue: atteso per oggi pomeriggio rapporto Commissione su liberalizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa per oggi pomeriggio la pubblicazione del rapporto della Commissione europea sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Attorno alle ore 16e30 a Bruxelles è in programma una conferenza stampa congiunta del commissario Ue alle Politiche migratorie Dimitris Avramopoulos e del presidente kosovaro Hashim Thaci, con l'atteso annuncio sulla liberalizzazione dei visti per Pristina. Il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, anch'egli oggi a Bruxelles, ha dichiarato questa mattina di attendersi un rapporto positivo che apra le porte alla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo entro la fine dell'anno. Secondo quanto annunciato in precedenza dalla stampa di Pristina, il commissario europeo Avramopulos dovrebbe recarsi domani in visita in Kosovo. La visita è incentrata sulla presentazione del rapporto della Commissione sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, che secondo fonti citate dai media locali sarà annunciato in un discorso davanti all'Assemblea nazionale di Pristina. (segue) (Kop)