Serbia-Kosovo: presidente Vucic, dialogo "molto complesso" ma determinati a trovare un compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro odierno nell'ambito del dialogo tra Serbia e Kosovo è stato "molto complesso" ma sono state concordate "due cose". Lo ha detto il presidente della Serbia Aleksandar Vucic parlando ai giornalisti al termine dell'incontro a Bruxelles con l'omologo del Kosovo Hashim Thaci, sotto la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue Federica Mogherini. Secondo Vucic, le difficoltà sono dovute al fatto che "gli albanesi e Hashim Thaci vorrebbero ottenere tutto e cercano tutto per gli albanesi del Kosovo, mentre Belgrado sta cercando di trovare una soluzione di compromesso che non avvilisca nessuna parte". "Certamente sto combattendo per la Serbia e la parte serba, ma gli interessi dell'altra parte non possono essere completamente ignorati", ha dichiarato Vucic come riportato dall'emittente "B92". (segue) (Res)