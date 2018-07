Serbia-Kosovo: presidente Vucic, dialogo "molto complesso" ma determinati a trovare un compromesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sull'eventualità che Belgrado possa riconoscere l'indipendenza del Kosovo: "Ho esattamente questo tipo di conversazione su base quotidiana, se raggiungeremo un compromesso, cosa sarebbe una soluzione di compromesso... Solo una soluzione di compromesso offerta da tutte le parti politiche, in particolare Hashim Thaci e ciascun altro, è sempre legata al riconoscimento di uno Stato indipendente del Kosovo". Secondo Vucic, "nessuna delle due parti potrà essere completamente soddisfatta, in quanto si tratta di raggiungere una soluzione di compromesso", in ogni caso è importante lavorare per preservare la pace e la sicurezza dei cittadini serbi. "La Serbia è determinata a continuare i negoziati in buona fede e con le migliori intenzioni per raggiungere una soluzione", ha concluso il presidente. (Res)