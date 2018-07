Speciale difesa: Serbia-Italia, ministro Difesa Vulin riceve ambasciatore Lo Cascio, focus su cooperazione bilaterale

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha ricevuto oggi l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. Secondo una nota del ministero della Difesa serbo, al centro del colloquio sono stati i principali argomenti relativi alla cooperazione bilaterale nel settore della difesa. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato inoltre che la cooperazione nel settore della difesa con l'Italia è intensa e ricca di contenuti con opportunità di ulteriore sviluppo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nelle voci di interesse reciproco. A proposito della situazione in Kosovo, il ministro Vulin ha rilevato che per la Serbia è assolutamente inaccettabile l'annunciata trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un esercito, poiché la ritiene una palese violazione della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e dell'Accordo tecnico militare di Kumanovo. Il ministro Vulin, inoltre, ha ribadito che la Repubblica di Serbia apprezza l'impegno professionale degli appartenenti alle forze armate italiane nella missione Kfor a guida Nato in Kosovo, esprimendo l'auspicio che i soldati italiani possano rimanere nel territorio fino a che sarà richiesta dalla situazione relativa alla sicurezza. L'ambasciatore Lo Cascio ha dichiarato che da parte italiana viene apprezzato il ruolo del presidente della Repubblica di Serbia Aleksandar Vucic nell'ambito del dialogo di Bruxelles sul Kosovo. Durante l'incontro, da entrambe le parti è stata espressa anche disponibilità ad intensificare la cooperazione economico-militare nel reciproco interesse, in conformità con il notevole interesse di un grande numero di società italiane alla collaborazione con le fabbriche dell'industria della difesa della Serbia. (Seb)