Francia-Serbia: presidente Macron riceve omologo Vucic, sostegno da Parigi a percorso Ue di Belgrado (2)

- Vucic ha poi spiegato di avere parlato con Macron del futuro della Serbia e della regione dei Balcani occidentali, del dialogo fra Belgrado e Pristina, dei rapporti bilaterali fra Serbia e Francia e "dell'amicizia lunga e sincera che non dura da decenni ma da secoli". "Macron ha mostrato interesse per come lotteremo per una risoluzione del problema della crisi migratoria e per come terremo la situazione sotto controllo, in linea con i più alti standard di trattamento delle persone come la Francia e Macron richiedono", ha proseguito Vucic. Il capo dello stato serbo ha infine reso noto che il colloquio ha anche affrontato le questioni relative alla cooperazione bilaterale e ad un suo avanzamento in particolare sul piano economico. (Seb)