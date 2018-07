Kosovo-Serbia: vicepremier kosovaro Limaj, riconoscimento reciproco epilogo naturale del dialogo (2)

- "La piena normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia significa anche riconoscimento reciproco, che in realtà è implicitamente già in atto e dovrebbe essere solo formalizzato", ha detto nei giorni scorsi il consigliere del presidente del Kosovo, Ardian Arifaj. "La soluzione è normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia, attraverso la riconciliazione e il riconoscimento reciproco", ha detto Arifaj in un'intervista all'emittente statale del Kosovo. Secondo il consulente del presidente Hashim Thaci, un riconoscimento "silenzioso" del Kosovo da parte serba è stato già ottenuto. "Le parti partecipano al dialogo solo per fare in modo che la Serbia per riconosca l'indipendenza del Kosovo de jure e de facto", ha aggiunto il consigliere presidenziale. "Certo, anche la Serbia dovrebbe essere formalmente riconosciuta dal Kosovo", ha dichiarato infine Arifaj. (segue) (Kop)