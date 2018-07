Kosovo: Forze di sicurezza riceveranno mezzi blindati multiuso dagli Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato in un editoriale delle scorse settimane da parte del quotidiano "Koha", il governo del Kosovo intenderebbe procedere con un "piano B" per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito, a causa del veto dei deputati della minoranza serba che avrebbe bloccato l'adozione di tale modifica tramite una riforma costituzionale. "Il Kosovo ha tentato tutte le possibilità di dialogo con gli esponenti delle comunità non albanesi riguardo la creazione di un Esercito regolare nel paese", ha assicurato nelle scorse settimane il primo ministro del Kosovo Haradinaj. Secondo Haradinaj, le Ksf, trasformate in un Esercito, rimarranno a servizio di tutti i cittadini del paese. "Siamo pronti ad essere partner per la pace con le nostre forze", ha detto precisando che il futuro Esercito non uscirà fuori dal mandato inquadrato nella missione Nato Kfor ma sarà complementare ad essa per assicurare la pace nei Balcani. (Kop)