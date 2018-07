Georgia-Serbia: premier Brnabic prosegue visita a Tbilisi

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, prosegue oggi una visita di due giorni in Georgia. Secondo una nota di Belgrado, nella giornata di oggi la Brnabic parteciperà al summit del Partenariato per un'amministrazione aperta che si tiene nella capitale georgiana Tbilisi. Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con l'omologo georgiano Mamuka Bakhtadze. Nel corso del colloquio sono state ribadite le relazioni bilaterali positive e tradizionalmente improntate all'amicizia. La Brnabic ha sottolineato che la Serbia è interessata a rafforzare il dialogo con la Georgia ad ogni livello, aggiungendo che il rispetto reciproco per la sovranità nazionale e l'integrità territoriale dei due paesi rappresenta una buona base per l'avanzamento delle relazioni. "Siamo grati alla Georgia per il non riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo, così come per la posizione di non sostenere l'ammissione del cosiddetto Kosovo in organizzazioni internazionali come l'Unesco", ha osservato la premier serba. (segue) (Seb)