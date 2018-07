Serbia-Francia: ambasciatore Mondoloni, tre temi prioritari durante visita presidente Vucic a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha tre temi principali di discussione con la Serbia e verranno affrontati durante la visita del presidente Aleksandar Vucic a Parigi del 17 luglio. Lo ha detto l’ambasciatore francese a Belgrado, Frederik Mondoloni, secondo cui i temi in questione sono: lo sviluppo delle relazioni bilaterali; il sostegno francese al percorso d’integrazione europea della Serbia; il ripristino del dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall’Unione europea. "Il presidente Vucic andrà a Parigi il 17 luglio. Per noi si tratta di una visita importante, perché i presidenti Vucic e Macron si conoscono bene. Questa visita sarà l'opportunità di discutere a fondo su diversi argomenti che sono importanti per le relazioni comuni", ha detto Mondoloni.(Seb)