Infrastrutture: Albania, Gener 2 vince gara per costruzione tratta autostradale da 225 milioni di euro

- Il gruppo albanese Gener 2 è stato proclamato vincitore della gara di appalto indetta dalle autorità albanesi per la costruzione e la manutenzione della tratta autostradale che collegerà quella verso il Kosovo con l'autostrada Tirana-Durazzo. L'opera, che costerà 225 milioni di euro, sarà realizzata secondo la formula di Partenariato pubblico privato (Ppp); sarà quindi la società privata a garantire l'intero finanziamento mentre il governo pagherà a rate per un periodo di 13 anni. La lunghezza della tratta è di poco più di 20 chilometri, mentre è prevista la costruzione di 12 ponti ed anche delle strade secondarie. Gener 2, oltre ad aver presentato l'offerta finanziaria più bassa, rispetto ad altre tre società che hanno preso parte all'appalto, era già partita favorita, essendo la stessa ad aver proposto le realizzazione del progetto, un criterio valido per ottenere un bonus di 8 punti nella gara. (Alt)