Kosovo-Serbia: vicepremier kosovaro Limaj, riconoscimento reciproco epilogo naturale del dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per domani a Bruxelles il nuovo incontro tra i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, con la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Federica Mogherini. L'incontro è volto a rilanciare e "intensificare" il dialogo tra Pristina e Belgrado, come ribadito oggi in conferenza stampa dalla portavoce della Commissione europea Maja Kocijancic. Il presidente serbo Vucic arriverà a Bruxelles da Parigi, dove oggi si è recato in visita per incontrare il capo dello Stato francese Emmanuel Macron. Thaci è partito oggi pomeriggio da Pristina insieme al resto della delegazione kosovara. Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha fatto sapere tramite Twitter di essere partito con il presidente Thaci per "partecipare alla tappa del dialogo mediato dall'Ue per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia". "Il Kosovo è impegnato a normalizzare i rapporti come due Stati indipendenti e sovrani", ha dichiarato Pacolli. ( (Kop)