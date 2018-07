Serbia: fonti stampa, nuovi ambasciatori da Mosca, Berlino e Londra

- Sarebbe prossimo l'arrivo dei nuovi ambasciatori in Serbia di Russia, Germania e Regno Unito: lo scrive il quotidiano "Vecernje novosti", secondo cui da Berlino è stato annunciato l'arrivo di Thomas Schild al posto dell'attuale ambasciatore, Axel Dittmann. Schild giunge a Belgrado dalla sede diplomatica della Germania presso le Nazioni Unite a New York. L'ambasciata di Russia, guidata negli ultimi 6 anni da Aleksandr Cepurin, vedrà l'arrivo di Aleksandr Botsan-Kharchenko, ottimo conoscitore della regione balcanica secondo il quotidiano serbo. Kharchenko è stato ambasciatore in Bosnia Erzegovina dal 2009 al 2014, mentre prima ha fatto parte del Gruppo di contatto per la risoluzione della questione del Kosovo. E' stato infine membro della delegazione russa nei negoziati di Dayton e nella conferenza di pace di Parigi sulla Bosnia Erzegovina. Per quanto riguarda infine l'ambasciata britannica, il nuovo ambasciatore dovrebbe giungere in autunno dopo la scadenza del mandato di Denis Keefe.(Seb)