Kosovo: vicepremier Pacolli e ministro Interno Gashi ricevo rappresentante britannico Ahmad, focus su sicurezza

- Il vicepremier e ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha incontrato il rappresentante speciale britannico per la prevenzione delle violenze sessuali durante i conflitti e sottosegretario per il Commonwealth e le Nazioni Unite, Lord Tariq Ahmad. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Bota Sot", Pacolli ha sottolineato l'importanza dell'incontro, che segue il summit di Londra sui Balcani occidentali nell'ambito del processo di Berlino. Anche il ministro dell'Interno di Pristina, Bejtush Gashi ha ricevuto oggi il rappresentante britannico Ahmad e l'ambasciatore del Regno Unito in Kosovo, Ruairi O’Connell. Gashi ha ringraziato Londra per il sostegno al rafforzamento dello stato di diritto, nella lotta alla corruzione, all'estremismo e al terrorismo. In particolare, è stato affrontato il tema del reinserimento nella società dei cittadini kosovari che hanno preso parte ai conflitti in Siria ed Iraq nelle fila dello Stato islamico. (Kop)