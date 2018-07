Difesa: ministro Trenta, nomina Del Col a guida di Unifil “riconoscimento per impegno” dell’Italia in Libano (2)

- Nato a Pordenone nel 1961, il generale Del Col è ufficiale dei Bersaglieri; nel corso della sua carriera nell’Esercito ha ricoperto numerosi incarichi di comando tra i quali: comandante dell’11mo battaglione bersaglieri, dell’ottavo reggimento bersaglieri a Caserta e della Brigata Pinerolo a Bari. Nell’ambito delle missioni all’estero, Del Col “ha preso parte all’operazione Kfor in Kosovo nel 2001, ha comandato il Battle Group in Libano (Unifil) nel 2008, il contingente italiano e il settore ovest di Unifil in Libano nel 2015”. Inoltre, il futuro comandante di Unifil ha partecipato alla direzione dell’operazione Nato Unified Protector in Libia e ha svolto l’incarico di ufficiale di collegamento con l’Esercito britannico nella sede di Upavon (Regno Unito) (2000 – 2001), capo sezione Pianificazione nazionale e Nato presso lo Stato maggiore dell’esercito (2003 – 2007) e capo ufficio Direzione strategica presso lo Stato maggiore della Difesa (2009 – 2012). Del Col è laureato in Scienze strategiche e in Scienze internazionali e diplomatiche, è in possesso dei Master in Scienze strategiche e in studi internazionali strategico-militari, è diplomato presso il Royal College of Defence Studies (Rcds) di Londra e parla inglese e francese, ricorda il comunicato. Dal mese di agosto del 2015 svolge l’incarico di vice Capo gabinetto vicario del ministro della Difesa. (Res)