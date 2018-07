Business news: consorzio albanese-israeliano si candida per ottenere gestione aeroporto di Kukes

- Un consorzio composto dal gruppo albanese Kastrati e dalla società Tmd Systems Ltd, con sede in Israele, si è candidato per ottenere in concessione la gestione dell'aeroporto di Kukes, nell'Albania del nord-est, a ridosso del confine con il Kosovo. Il governo albanese ha deciso di concedere al consorzio un bonus di 8 punti, nell'apposita gara che dovrebbe essere indetta dalle autorità. Il gruppo Kastrati è tra le maggiori società albanesi, con attività nel settore della distribuzione dei carburanti, nel settore alberghiero, assicurativo, e anche edile. Il gruppo albanese ha avuto in concessione anche la gestione della tratta autostradale che collega l'Albania con il Kosovo. La Tmd Systems Ltd invece, secondo la sua pagina web, avrebbe attività in vari settori, dall'agricoltura alla comunicazione, dalle finanze alla tecnologia di informazione, dai servizi di sicurezza alla consulenza nel settore aeronavale. (Alt)