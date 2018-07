Kosovo: Pszczel (Nato), paragone fra questione Pristina e Crimea “completamente sbagliato” (2)

- Il rappresentante della Nato ha ribadito che le due questioni non possono essere accomunate. "Sino al 2014 in questa parte dell'Ucraina, che per noi è ancora dell'Ucrain perché non ne riconosciamo l'annessione alla Russia, non vi era alcun segnale. La Crimea non era all'ordine del giorno, non c'era nessun ricorso contro il trattamento di qualsiasi gruppo etnico in Crimea. La cosa più dolorosa è che in Crimea ci fosse la pace fino a quel momento. Quindi, in realtà, il confronto tra i casi della Crimea e del Kosovo non è corretto", ha detto Pszczel. (Seb)