Kosovo: commissario Ue Avramopoulos giovedì a Pristina per presentare rapporto su liberalizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Immigrazione Dimitris Avramopoulos dovrebbe recarsi giovedì in visita in Kosovo. La visita è incentrata sulla presentazione del rapporto della Commissione sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, che secondo fonti citate dai media locali sarà annunciato in un discorso davanti all'Assemblea nazionale di Pristina. A renderlo noto è stata l'emittente televisiva "Ktv", secondo cui la scelta di recarsi a Pristina per annunciare il rapporto dell'Ue sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari lascia intendere che ci sarà una decisione positiva da parte di Bruxelles. Il quotidiano "Epoka" scrive che il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha dichiarato che il rapporto sulla liberalizzazione dei visti preparato dalla Commissione europea sarà presentato al Parlamento Ue e al Consiglio europeo il 17 e 18 luglio. (segue) (Kop)