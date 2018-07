Kosovo: commissario Ue Avramopoulos giovedì a Pristina per presentare rapporto su liberalizzazione visti (7)

- Il presidente dell’Assemblea del Kosovo Kadri Veseli ha espresso gratitudine nelle scorse settimane nei confronti delle istituzioni dell’Ue e dei parlamentari europei per il grande sostegno al processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Le parole di Veseli, riprese dal quotidiano “Epoka”, invitano le autorità di Pristina a continuare il lavoro per assicurare i diritti di base dei cittadini, perché possano muoversi liberamente in Europa. “Abbiamo dato avvio ad una iniziativa che ha trovato il sostegno delle istituzioni del paese e degli stati membri Ue. Il Kosovo ha rispettato tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti, per quanto i nostri obblighi non si esauriscano qui”, ha spiegato Veseli. (segue) (Kop)