Kosovo: premier Haradianj riceve oggi viceassistente segretario Usa Marocco

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj riceverà oggi il viceassistente del segretario di Stato Usa per i conflitti e le operazioni di stabilizzazione, Pete Marocco. L'incontro si terrà presso l'ufficio governativo di Pristina. Secondo quanto annunciato dal Dipartimento di Stato Usa, Marocco si recherà poi in Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo e ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). La nota di Washington sottolinea che la visita dimostra che l'impegno statunitense nella regione dei Balcani è una delle principali priorità. Al centro della sua visita in Kosovo ci sarà un confronto sull'impegno delle autorità di Pristina nel contrasto all'estremismo nella regione. (Kop)