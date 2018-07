Kosovo: Pszczel (Nato), paragone fra questione Pristina e Crimea “completamente sbagliato”

- Il confronto fra la situazione relativa al Kosovo e quella della Crimea è “completamente sbagliato”. Lo ha detto il rappresentante della Nato responsabile per i Balcani occidentali e la Russia, Robert Pszczel, al quotidiano serbo “Blic”. "Non c'è alcuna somiglianza. Stiamo parlando di una situazione completamente diversa. La questione del Kosovo è stata nell'agenda internazionale per anni. Tutti sanno perché la Nato ha agito, ed è importante tenere conto che a quell’evento hanno reagito diverse organizzazioni internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite; che sono state emesse delle risoluzioni; e varie decisioni sono state prese dal Tribunale internazionale", ha detto Pszczel. (segue) (Seb)