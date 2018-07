Kosovo-Serbia: proseguono lavori costruzione muro a Mitrovica Nord

- I serbi del Kosovo hanno continuato domenica costruendo un lungo muro nella parte settentrionale del ponte sul fiume Ibar a Mitrovica. Il muro è in costruzione su via Kolasinska, nei pressi di piazza Re Petar e sarà lungo 37,5 metri con un'altezza che dovrebbe raggiungere i 70 centimetri. Secondo quanto riferisce “Gazeta Express”, i muri saranno due e nello spazio di 50 centimetri fra le due pareti le autorità locali dovrebbero creare una “green zone”. Ci sarà inoltre uno spazio di circa 9 metri dove non sarà eretto un muro, ma le autorità di Mitrovica Nord posizioneranno dei pilastri mobili che, se necessario, consentiranno il transito dei veicoli in caso di emergenza. Una parte di questo nuovo muro è stata costruita sabato, mentre l'altra parte è attualmente in fase di realizzazione e sarà completata domani. (segue) (Kop)