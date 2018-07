Serbia-Cina: ambasciatore cinese a Belgrado, posizione di Pechino su Kosovo non cambia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato nei giorni scorsi che incontrerà nuovamente l'omologo cinese Xi Jinping nel corso di una visita in Cina tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Parlando da Smederevo, come riportato dalla stampa locale, Vucic ha detto che "gli (a Xi Jinping) chiederà nuovamente qualcosa per il nostro paese". "Il presidente Xi è stato sempre un grande amico del nostro paese e, qualsiasi volta gli abbiamo chiesto qualcosa per la Serbia, lo ha fatto", ha dichiarato dopo aver visitato l'acciaieria Smederevo, di proprietà del gruppo cinese Hbis. Nel 2017 Vucic si è recato in visita in Cina, mentre il presidente Xi Jinping ha effettuato nel 2016 una storica visita in Serbia. (Seb)