Serbia-Italia: ministro Difesa Vulin riceve ambasciatore Lo Cascio, focus su cooperazione bilaterale

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha ricevuto oggi l'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. Secondo una nota del ministero della Difesa serbo, al centro del colloquio sono stati i principali argomenti relativi alla cooperazione bilaterale nel settore della difesa. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato inoltre che la cooperazione nel settore della difesa con l'Italia è intensa e ricca di contenuti con opportunità di ulteriore sviluppo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nelle voci di interesse reciproco. A proposito della situazione in Kosovo, il ministro Vulin ha rilevato che per la Serbia è assolutamente inaccettabile l'annunciata trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un esercito, poiché la ritiene una palese violazione della Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite e dell'Accordo tecnico militare di Kumanovo. (segue) (Seb)