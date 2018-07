Kosovo: premier Haradinaj riceve vice assistente segretario di Stato Usa Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ricevuto oggi il viceassistente del segretario di Stato Usa per i conflitti e le operazioni di stabilizzazione, Pete Marocco. L'ambasciatore statunitense in Kosovo, Greg Delawie, è stato presente all'incontro. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Haradinaj ha dichiarato che il sostegno degli Stati Uniti è un elemento decisivo per il Kosovo nella strada verso la liberalizzazione dei visti, l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia e l'integrazione euro-atlantica. Il premier ha illustrato al rappresentante del governo di Washington i progressi nel settore dello Stato di diritto, verso lo sviluppo economico e nella lotta all'estremismo e alla radicalizzazione. Secondo Haradinaj, l'adesione di Pristina all'Interpol sarebbe uno sviluppo positivo per i Balcani e per l'Ue in termini di rafforzamento della sicurezza. Dopo la visita a Pristina, l'esponente del governo statunitense dovrebbe recarsi anche a Belgrado nelle prossime ore. (segue) (Kop)