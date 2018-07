Bosnia: premier Zvizdic presenta risultati Vertice Londra, investimenti per 275 milioni euro da tre progetti concordati (3)

- Sviluppo economico, sicurezza e riconciliazione tra i paesi della regione balcanica: queste le tre aree fondamentali sulle quali ha puntato il Regno Unito nell'ambito della presidenza di turno del Processo di Berlino, l'iniziativa lanciata nel 2014 dal cancelliere tedesco Angela Merkel per sostenere il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali. Nonostante Brexit e le tensioni nel governo di Londra, la premier britannica Theresa May ha ricevuto il 10 luglio gli omologhi dei sei paesi balcanici parte del processo: Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania e Kosovo. I paesi della regione sono stati rappresentanti anche dai ministri degli Esteri, che hanno confermato di voler istituire a Belgrado la sede del Segretariato della Comunità dei trasporti - il progetto regionale per favorire le connessioni infrastrutturali nei Balcani occidentali concordato durante il vertice dello scorso anno a Trieste - e dai ministri dell'Interno, i quali hanno siglato invece una dichiarazione congiunta sui principi per lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine, quale "elemento cruciale per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata". (segue) (Bos)