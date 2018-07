Serbia: vicepremier Mihajlovic, "perché mai" sarebbe un problema una visita di Papa Francesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mihajlovic ha poi osservato che occorre abbandonare "questo bisogno costante di fare divisioni nel paese fra traditori, vincitori, maggiori e minori patrioti. Credo che sia un male per il nostro piccolo popolo di 7 milioni di abitanti. Smettiamola di dividerci", ha concluso. La Mihajlovic ha ricordato infine che il Vaticano non ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. L'ex presidente serbo, Tomislav Nikolic, invitò nel 2016 Papa Francesco a compiere una visita in Serbia "a condizione" che vi fosse anche l'accordo della Chiesa serba ortodossa. E' quanto dichiarato dallo stesso Nikolic in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Vecernje novosti". (segue) (Seb)