Difesa: Libano, il generale Stefano Del Col è il nuovo capo missione e comandante di Unifil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2009 al 2011 ha ricoperto il ruolo di responsabile della strategia di difesa e delle operazioni strategiche presso la sede dello staff della Difesa a Roma. Dal 2015, il generale Del Col è stato il vicecapo dell'ufficio del gabinetto del ministro della Difesa. Inoltre, Del Col ha una vasta esperienza operativa internazionale, anche in Kosovo, Libano e Libia. Nell’ambito di Unifil, nel 2008 ha ricoperto l’incarico di comandante di battaglione e nel 2014-2015 di comandante del Settore ovest e comandante del contingente italiano. Nato nel 1961, il generale Del Col ha conseguito una laurea in scienze strategiche e una laurea (con lode) in relazioni internazionali e scienze diplomatiche presso l'Università di Trieste. Ha inoltre conseguito un master in scienze strategiche presso l'Università di Torino e un Master in Studi militari internazionali presso l'Università di Milano. (Res)