Kosovo: governo approva documento per ratifica accordo su Erasmus +

- Il governo del Kosovo ha approvato oggi il documento per la ratifica dell'accordo tra Pristina e la Commissione Ue sulla partecipazione del paese balcanico al programma Erasmus +. Il Kosovo sarà incluso nei programmi Erasmus + ed Europa Creativa: la partecipazione di Pristina in questi programmi europei sarà avviata grazie all'accordo siglato a inizio giugno dal commissario Ue all'Istruzione, alla Cultura e ai Giovani, Tibor Navracsics, dal ministro per i Giovani e lo Sport kosovaro, Kujtim Gashi e dal ministro per l'Istruzione, Shyqiri Bytyqi. "La partecipazione del Kosovo ai programmi Erasmus + e Europa Creativa rafforzerà ulteriormente la nostra cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, dei giovani e dello sport", ha commentato il commissario Navracsics, il quale ha precisato che l'accordo dovrà poi essere ratificato dal parlamento di Pristina. Navracsics ha sottolineato inoltre come la firma di tale accordo contribuisca a rafforzare "una prospettiva di allargamento credibile per i Balcani occidentali". (Kop)