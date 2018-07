Serbia-Kosovo: il 18 luglio prossimo incontro tra presidenti Vucic e Thaci (2)

- I rappresentanti dei partiti della coalizione governativa a Pristina hanno concordato la scorsa settimana sull'affidamento al presidente kosovaro Hashim Thaci del ruolo guida nella fase finale del dialogo con la Serbia. L'emittente "Rtk" precisa che, in ogni caso, un più ampio consenso politico è necessario. "La maggioranza sostiene Thaci nel processo e siamo ottimisti sul fatto che la rappresentazione da parte del presidente nel dialogo non sarà una sfida per il governo; al contrario, rafforzerà il suo ruolo", ha dichiarato il parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk), leader della coalizione governativa, Hajdar Beqa. La coalizione governativa punta ora ad ottenere il consenso sull'affidamento del ruolo guida a Thaci nel dialogo con Belgrado anche da parte del maggiore partito di opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk). (segue) (Kop)