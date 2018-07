Serbia-Kosovo: il 18 luglio prossimo incontro tra presidenti Vucic e Thaci (3)

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha precisato nei giorni scorsi che il dialogo tra Kosovo e Serbia non include il tema dell'amnistia per i crimini di guerra nel conflitto della fine degli anni Novanta. Parlando all'emittente televisiva "Ktv" da Londra, dove si è recato per il vertice dei Balcani occidentali, Haradinaj si è detto "sorpreso" per le indiscrezioni pubblicate in base alle quali un'amnistia per i crimini di guerra sarebbe parte dell'accordo sulla normalizzazione dei rapporto tra Pristina e Belgrado. Secondo il premier kosovaro, si tratta di una questione che non può essere in alcun modo oggetto di trattative nel dialogo e Pristina esperirà i passi necessari per impedire che ciò avvenga. (segue) (Kop)