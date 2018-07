I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: relatore Parlamento Ue, serve più tempo per pubblicazione rapporto su liberalizzazione visti - La Commissione europea sta rimandando la pubblicazione del rapporto sul rispetto dei criteri per la liberalizzazione dei visti del Kosovo in quanto vuole essere certa di questo passaggio. Lo ha spiegato il relatore del Parlamento europeo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, Tanja Fajon, citata dall'emittente "Rtk". Fajon ha aggiunto che auspica la pubblicazione possa avvenire prima delle vacanze estive. Secondo il relatore del Parlamento europeo, una volta pubblicato il rapporto, la commissione parlamentare sulle Libertà civili, giustizia e affari interni "agirà subito". "Come relatore, lavorerò per assicurare un forte sostegno presso il Parlamento europeo", ha assicurato Fajon dicendosi "completamente impegnata, e continuerò il mio impegno per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo". (segue) (Res)