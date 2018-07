Fyrom-Kosovo: incontro ministri Interno a Skopje, focus su cooperazione transfrontaliera

- Promuovere la cooperazione di polizia al fine di rafforzare la lotta contro il crimine organizzato e migliorare il transito delle persone ai confini tra l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Kosovo: questi i temi affrontati oggi a Skopje dal ministro dell'Interno Oliver Spasovski e dall’omologo kosovaro Bejtush Gashi. Il ministro Spasovski ha presentato il dipartimento per il controllo interno e gli standard professionali, l’organismo incaricato di rilevare gli atti non professionali e illegali da parte degli agenti di polizia e del personale del ministero, si legge in un comunicato stampa. Inoltre, i ministri hanno concordato nel prossimo periodo di organizzare delle visite congiunte e delle riunioni di esperti allo scopo di migliorare la cooperazione esistente e unire le forze per affrontare le minacce alla sicurezza globale. Entrambi i ministri hanno convenuto la necessità di promuovere una cooperazione di successo a livello politico e operativo(Mas)