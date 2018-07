I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, ci sono "linee rosse" nella fase finale del dialogo - Il Kosovo ha delle "linee rosse" per la fase finale del dialogo con la Serbia: lo ha detto oggi il presidente Hashim Thaci, dopo le sollecitazioni a riguardo da parte dei partiti dell'opposizione. In precedenza, infatti, Thaci aveva dichiarato che non esistono linee rosse nel dialogo con l'omologo serbo Aleksandar Vucic. Secondo quanto ribadito dal presidente kosovaro durante una visita nel comune di Kacanik, la fase finale del dialogo tra Pristina e Belgrado "si concluderà con un accordo legalmente vincolante, che significa con il riconoscimento dello Stato del Kosovo da parte della Serbia". A suo modo di vedere, già questa è "una chiara linea rossa" per Pristina. "L'accordo sarà finale e include il mutuo riconoscimento", ha chiarito Thaci escludendo inoltre l'ipotesi di un'amnistia per coloro che hanno commesso crimini contro l'umanità nel conflitto degli anni Novanta. (segue) (Res)