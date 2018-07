Diplomazia italiana: ambasciatore Lo Cascio, bene conferma intensificazione dialogo Belgrado-Pristina e sostegno a sforzi delle due parti per un'intesa

- La conferma dell'intensificazione del dialogo Belgrado-Pristina con una nuova sessione a Bruxelles il 18 luglio è una buona notizia: lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Carlo Lo Cascio. "Spetta alle due parti raggiungere un'intesa e ribadiamo il nostro sostegno agli sforzi di Belgrado e Pristina per una soluzione di compromesso" ha aggiunto Lo Cascio. "Il paziente lavoro dell'Alto rappresentante Mogherini ha creato un clima propizio a far ripartire il dialogo dopo le difficoltà degli ultimi mesi. Come ambasciatore d'Italia a Belgrado - ha concluso Lo Cascio - ribadisco il nostro apprezzamento per l'impegno delle autorità serbe in seno al dialogo e il nostro sostegno agli sforzi della leadership serba per giungere ad una soluzione di compromesso, idonea a garantire pace e stabilità all'intera regione nel segno della prospettiva europea". (Seb)