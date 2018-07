Kosovo-Ue: presidente parlamento Veseli, liberalizzazione visti possibile entro fine 2018

- Il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli si è detto fiducioso del fatto che entro la fine dell'anno i cittadini del Kosovo potranno viaggiare senza visti nei paesi dell'Unione europea. Secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk", Veseli ha inoltre dichiarato che la prossima settimana la Commissione europea presenterà un rapporto positivo sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo. "Allo stesso tempo, siamo in contatto con i nostri amici, con gli amici del Kosovo, che sono in favore della liberalizzazione dei visti", ha dichiarato il presidente del parlamento, il quale ha detto che Pristina sta "lavorando molto duramente in modo che entro la fine dell'anno i nostri cittadini possano viaggiare liberamente". "Il Kosovo rispetta tutti i criteri (per la liberalizzazione dei visti) e ci aspettiamo che i paesi membri dell'Ue riconoscano questi progressi", ha osservato Veseli. Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha detto ieri che "la battaglia" per la liberalizzazione dei visti "non è ancora persa". (segue) (Kop)