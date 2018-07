Nato: Alli (Assemblea parlamentare) a “Nova”, a vertice Bruxelles prevarrà ragionevolezza, in gioco sicurezza globale (2)

- “Anche come Assemblea parlamentare – prosegue Alli – ci abbiamo lavorato e siamo consapevoli di questo. Il richiamo dei nostri amici americani, e di coloro che investono di più rispetto ad altri paesi meno disponibili, evidentemente è un richiamo giusto”. Comunque “ho sempre messo in evidenza, e continuerò a farlo, che si debba ragionare non soltanto in termini di cash, ma anche in termini di capabilities e contributions”, come dice anche la Nato. Si deve cioè “andare a misurare qual è il reale contributo che ciascun paese dà in termini di rafforzamento delle capacità complessive dell'Alleanza e di partecipazione alle missioni, perché ovviamente questi parametri devono essere considerati insieme”. Al vertice Nato si parlerà anche dei progressi compiuti dai paesi che aspirano a entrare nell'Alleanza. “Nell'ultimo anno – ricorda Alli – sono stato diverse volte in Georgia e nei Balcani occidentali", di recente nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Kosovo. "Io vedo un grande sforzo, da parte di questi paesi, per arrivare a creare tutte le condizioni per l'integrazione euro-atlantica. La Georgia ha fatto progressi straordinari”. Skopje, aggiunge Alli, “credo sia assolutamente pronta”. (segue) (Beb)