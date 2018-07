Speciale difesa: Nato, Alli (Assemblea parlamentare) a “Nova”, a vertice Bruxelles prevarrà ragionevolezza, in gioco sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice dei capi di Stato e di governo della Nato, che si apre oggi a Bruxelles, prevarrà “un atteggiamento di ragionevolezza”: lo dice il presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato, Paolo Alli, in un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” a Bruxelles. Secondo Alli, che oggi terrà l'intervento di apertura del vertice Nato, nell'incontro di Bruxelles il dibattito sulla “burden sharing” (condivisione degli oneri) all'interno dell'Alleanza sarà centrale. “Non è facilissimo – afferma – prevedere gli esiti” del vertice “in un clima di incertezza evidente”. “Io credo e spero che prevarrà ovviamente un atteggiamento di ragionevolezza, perché qui quello che è in gioco è la sicurezza globale. Prima ancora degli interessi nazionali sono convinto che, come sempre è stato fatto, verranno anteposte le ragioni della sicurezza dei nostri cittadini. Da questo punto di vista – afferma Alli – è chiaro che il dibattito sul burden sharing sarà ancora una volta centrale”. Il fatto che il presidente degli Usa, Donald Trump, lo abbia messo in connessione con le politiche commerciali “rientra a mio modo di vedere – osserva il presidente dell'Assemblea parlamentare – nella fase negoziale”, anche se “è ovvio – precisa – che tutti quanti riconosciamo che si debba andare verso una migliore e più equa ridistribuzione” degli oneri tra alleati. “Anche come Assemblea parlamentare – prosegue Alli – ci abbiamo lavorato e siamo consapevoli di questo. Il richiamo dei nostri amici americani, e di coloro che investono di più rispetto ad altri paesi meno disponibili, evidentemente è un richiamo giusto”. Comunque “ho sempre messo in evidenza, e continuerò a farlo, che si debba ragionare non soltanto in termini di cash, ma anche in termini di capabilities e contributions”, come dice anche la Nato. Si deve cioè “andare a misurare qual è il reale contributo che ciascun paese dà in termini di rafforzamento delle capacità complessive dell'Alleanza e di partecipazione alle missioni, perché ovviamente questi parametri devono essere considerati insieme”. Al vertice Nato si parlerà anche dei progressi compiuti dai paesi che aspirano a entrare nell'Alleanza. “Nell'ultimo anno – ricorda Alli – sono stato diverse volte in Georgia e nei Balcani occidentali", di recente nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Kosovo. "Io vedo un grande sforzo, da parte di questi paesi, per arrivare a creare tutte le condizioni per l'integrazione euro-atlantica. La Georgia ha fatto progressi straordinari”. Skopje, aggiunge Alli, “credo sia assolutamente pronta”. “L'unico criterio che ancora andava soddisfatto era l'accordo con la Grecia sul nome. Questa cosa è stata fatta. Spero proprio che ci sia il via libera per i negoziati di adesione” dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia alla Nato. “Sulla Georgia – ammette il presidente dell'Assemblea parlamentare – la vicenda è un po' più complicata, per via del fatto che la Federazione Russa occupa militarmente” due regioni e che “l'adesione della Georgia ovviamente farebbe scattare l'articolo 5” sulla difesa collettiva. “Credo che questa sia la ragione per cui (Vladimir) Putin mantiene la presenza militare lì, così come anche in Ucraina”, ossia “per evitare che i progressi della Georgia” conducano al “via libera all'adesione”. Secondo Alli, tuttavia, “è chiaro che ci potrebbero anche essere degli approcci formali che evitino il rischio di un ricorso all'articolo 5 nel momento in cui la Georgia dovesse entrare nell'Alleanza. In ogni caso – precisa il presidente dell'Assemblea parlamentare – non si tratta certamente di adesioni immediate, ma di aprire dei percorsi che poi richiedono ancora del tempo”. Dopo il vertice Nato, il 16 luglio Trump incontrerà il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a Helsinki. “Sarei stato sicuramente più preoccupato – afferma Alli – se l'incontro tra Putin e Trump fosse avvenuto prima del vertice. Sarebbe suonato evidentemente come un atto di forza verso la Nato”. Alli ricorda che “la linea del dual track approach” verso la Russia, basata su deterrenza e dialogo, “è una linea condivisa da tutti” gli alleati. “Nessuno auspica che la Russia continui a essere un avversario – afferma Alli – ma tutti quanti speriamo che possa diventare, se non un partner, per lo meno un interlocutore affidabile anche dal punto di vista della garanzia della sicurezza globale. Credo che ci saranno ancora molti passi da fare, perché non vedo da parte della Federazione Russa, e del presidente Putin, una grande volontà di dialogo. Però è ovvio che queste cose maturano un poco alla volta”. Il fatto che l'Alleanza atlantica continui il dialogo, attraverso il Consiglio Nato-Russia, secondo Alli “è sicuramente positivo”. Da questo punto di vista, “gli sforzi del presidente Trump ovviamente sono benvenuti. Dopodiché – osserva Alli – continuo a pensare che questi incontri abbiano anche un risvolto per le politiche interne degli Stati Uniti. Avvicinandosi alle elezioni di medio termine, è chiaro che il presidente Trump, sia con la Corea del Nord che con la Russia, stia cercando di portare a casa elementi anche a proprio favore rispetto alla sua opinione pubblica. Ma questo è assolutamente legittimo”, aggiunge Alli. Quello di Bruxelles sarà anche il primo vertice dei capi di Stato e di governo della Nato cui prenderà parte il nuovo governo italiano. Per quanto riguarda il nuovo esecutivo, “mi sembra di vedere, sul tema difesa e Nato – afferma Alli – un atteggiamento di sostanziale continuità rispetto al passato, a livello politico. Certo, l'attenzione al sud è giusto che venga rimarcata”, ma “bisogna dire – aggiunge Alli – che è quello che l'Italia ha fatto ormai da diversi anni. In questo senso, l'apertura dell'Hub per il sud di Napoli è stato un segnale politicamente molto forte da parte dell'Alleanza atlantica. C'è già un'evidente maggiore attenzione al fianco sud”. Nei dibattiti “che facciamo per esempio nell'Assemblea parlamentare, nei ragionamenti che si fanno costantemente anche con il segretario generale della Nato”, Jens Stoltenberg, e “negli incontri che abbiamo con il Consiglio atlantico”, “io vedo – assicura Alli – una grossa attenzione al fianco sud”. Secondo il presidente dell'Assemblea parlamentare della Nato, “è giusto che un paese del sud come il nostro”, insieme a Grecia, Spagna, Portogallo, la Francia ma anche Slovenia e Croazia che si affacciano sul Mediterraneo, “richiami una particolare attenzione” al fronte sud. “Secondo me – afferma Alli – il governo si sta muovendo in sostanziale continuità, almeno per quanto è dato di vedere ad oggi nelle poche settimane in cui ha avuto la possibilità di esprimere posizioni. Mi auguro che si vada avanti in questa direzione”. (Beb)