Serbia: fonti stampa, premier Brnabic con cancelliere tedesco Merkel su ultimi arresti di serbi in Kosovo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unico loro peccato è di essersi opposti verbalmente alla formazione di un esercito kosovaro", ha detto ancora Djuric. Secondo il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic l'arresto è stato "un atto ostile che non contribuisce a creare un'atmosfera positiva per il dialogo" con Belgrado. "Un passo avanti, due passi indietro è la frase per descrivere le relazioni con Pristina, e ci sono pochi passi in avanti a fronte di più passi indietro. Quando dico un passo avanti, intendo l'incontro a Bruxelles a cui il presidente Vucic mi ha invitato a partecipare. La conclusione di quell'incontro è stata quella di creare un'atmosfera di dialogo, ma queste mosse sono degli atti ostili che non creano un'atmosfera positiva", ha detto ieri Dacic ospite dell'emittente pubblica "Rts". (Seb)