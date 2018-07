Kosovo: partito opposizione Ldk sostiene rivendicazioni lavoratori miniera di Trepca in sciopero (2)

- Ad aprile il premier kosovaro Haradinaj ha incontrato i nuovi membri eletti nel consiglio direttivo del complesso minerario di Trepca, nel nord del paese. Il capo del governo di Pristina ha concordato con il nuovo consiglio direttivo un piano per riattivare la miniera di Trepca, che può essere "uno dei pilastri della ripresa economica del Kosovo". Secondo Thaci, "il 2018 sarà l'anno di Trepca" e per questo "dovremmo lavorare insieme per riattivare questa società come uno dei pilastri per la ripresa economica del nostro paese". Nel 2016 il governo di Pristina ha approvato una legge per mettere sotto il controllo governativo il complesso minerario di Trepca, nonostante le proteste di Belgrado e dei cittadini di etnia serba residenti nell'area. (segue) (Kop)