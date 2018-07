Kosovo-Ue: ministro Esteri Pacolli, Pristina sarebbe pronta per adesione nel 2025 (2)

- La Spagna è insieme a Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro uno dei cinque paesi dell'Ue che ancora non riconosce l'indipendenza del Kosovo. "L'indipendenza del Kosovo sarà riconosciuta da altri paesi, nonostante l'opposizione della Serbia", ha dichiarato nei mesi scorsi il ministro degli Esteri di Pristina. Pacolli aveva accusato la Serbia, sostenendo che Belgrado “sta sfidando apertamente la politica estera” di Pristina, in particolare per quanto riguarda il suo percorso di adesione nell'Ue e nelle altre organizzazioni internazionali. (Kop)