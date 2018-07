Serbia: ministro Esteri Dacic, arresto serbi in Kosovo non contribuisce a dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha tuttavia smentito le indiscrezioni della stampa di Pristina secondo cui si tratterebbe di ex agenti di etnia serba delle Forze di sicurezza kosovare i quali hanno rassegnato le dimissioni dopo presunte "pressioni" da parte di Belgrado. Il dialogo Belgrado-Pristina non vedrà delle nuove tappe "per lungo tempo" se non saranno rilasciati entro stasera i cinque serbi arrestati oggi in Kosovo: lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in una conferenza stampa straordinaria tenuta ieri a Belgrado dopo la notizia degli arresti. (segue) (Seb)