Kosovo-Ue: ministro Esteri Pacolli, Pristina sarebbe pronta per adesione nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sarebbe in grado di entrare a fare parte dell'Unione europea entro il 2025: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pristina Behgjet Pacolli, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Financial Times" durante la sua permanenza a Londra per il vertice dei Balcani occidentali. "Di certo può sembrare prematuro ma speriamo possa servire come motivazione", ha affermato il capo della diplomazia di Pristina evidenziando che i negoziati per normalizzare i rapporti tra Kosovo e Serbia non possono durare a tempo indeterminato. "Il dialogo con la Serbia ha iniziato ad andare meglio. Credo che il dialogo non possa andare avanti per anni e anni prima di raggiungere un accordo", ha detto Pacolli. Nell'intervista Pacolli ha anche rilanciato l'idea di creare una zone economica libera nel Kosovo settentrionale: si tratta, ha precisato, di un suo punto di vista personale e non di una proposta del governo di Pristina (segue) (Kop)