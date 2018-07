Kosovo: partito opposizione Ldk sostiene rivendicazioni lavoratori miniera di Trepca in sciopero

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ritiene che la bozza di statuto per le miniere di Trepca, nella parte settentrionale del paese, esclude "importanti asset dell'azienda" e per questo sostiene le rivendicazioni dei minatori in sciopero. La posizione del maggiore partito di opposizione kosovara è stata espressa dal capo gruppo parlamentare Avdullah Hoti, come riportato dall'emittente "Rtk". La dichiarazione arriva in sostegno alle sciopero indetto in questi giorni dai lavoratori della miniera nel Kosovo settentrionale. "I minatori sono i guardiani dell'impresa", ha dichiarato Hoti pretendendo dal governo di Pristina "una spiegazione" sull'esclusione di importanti asset dell'azienda nella bozza di statuto. "Presto sapremo quali sono i motivi dietro questa decisione", ha aggiunto il capo gruppo dell'Ldk sostenendo che il partito bloccherà gli attuali piani del governo. (segue) (Kop)