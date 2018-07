Balcani: osservatori locali denunciano "nuovo gelo" nei rapporti tra Belgrado e Podgorica (3)

- L'analista politico di Belgrado Vladimir Goati ha detto all'emittente che "i rapporti tra i due paesi sono entrati in una nuova fase di gelo, ma soltanto al livello dei funzionari e non per quanto riguarda i popoli". Goati ha detto che "appare visibile che i rapporti non sono cordiali" e che "la Serbia ha rapporti migliori con la Russia che con il Montenegro, mentre Podgorica è più vicina a Washington che a Belgrado". Goati ha affermato che il dispiegamento di funzionari montenegrini in Kosovo "fa parte degli obblighi legati alla partecipazione del Montenegro alla Nato e al processo di avvicinamento all'Ue e la parte più intelligente della scena politica serba lo comprende, motivo per cui le reazioni sono state tutto sommato moderate". L'analista politico di Zagabria Davor Djenero ha detto che "la Serbia sbaglia a lanciare messaggi di questo genere al Montenegro". Djenero ha detto che "i militari montenegrini avranno molta più comprensione nei confronti degli interessi del popolo serbo in Kosovo dei rappresentanti di qualsiasi altro paese e la Serbia lo dovrebbe tenere incontro". (Mop)