Serbia: ministro Esteri Dacic, sopravvivenza comunità serba in Kosovo è priorità

- La sopravvivenza della comunità serba in Kosovo è una priorità per la Serbia: lo ha detto il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, in un intervento presso la conferenza dedicata ai rapporti fra le popolazioni serbe e albanesi e che ha aperto i lavori oggi nella capitale serba. Le autorità serbe, ha detto ancora Dacic, si impegnano nel dialogo con Pristina, poiché il processo negoziale non ha alternative, ma la Serbia non consentirà di essere umiliata e distrutta. A differenza "di qualche partner occidentale", ha proseguito il ministro, la Serbia non guarda alla questione kosovara come ad una "cosa risolta", ma ritiene invece che solo attraverso il dialogo si possa arrivare ad una soluzione. "La priorità dell'attività della Serbia è la sopravvivenza e il rispetto dei diritti della comunità serba, lo sviluppo economico di quest'ultima, e la tutela del patrimonio culturale e immobiliare della Chiesa serba ortodossa in Kosovo", ha concluso il ministro. (Seb)