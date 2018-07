Speciale difesa: Balcani, il Regno Unito aumenta i fondi stanziati per la stabilità regionale

- Il Regno Unito intende raddoppiare i finanziamenti stanziati per i paesi dei Balcani occidentali. Londra punta inoltre ad ampliare il personale di sicurezza dispiegato nella regione per assicurare un contrasto più efficace della criminalità organizzata. E' quanto annunciato oggi a Londra nel corso del quinto summit del processo di Berlino, l'iniziativa lanciata nel 2014 dal cancelliere tedesco Angela Merkek, di cui il Regno Unito detiene la presidenza nel 2018. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency" i finanziamenti stanziati da Londra per i sei paesi dei Balcani occidentali - Serbia, Albania, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia Erzegovina e Kosovo - salgono a 106,6 milioni di euro. Nonostante la Brexit, il Regno Unito ha annunciato che intende rafforzare anche le possibilità dei paesi dei Balcani occidentali nel campo della cybersicurezza, a dimostrazione del fatto che rimane impegnato per la stabilità regionale. "La storia dimostra che una regione dei Balcani occidentali stabile e sicura significa anche un'Europa stabile e sicura", ha dichiarato la premier britannica Theresa May secondo quanto riportato da una nota del governo che precisa come i fondi aggiuntivi per i Balcani saranno presi da quelli stanziati per il Fondo conflitti, sicurezza e stabilità. Altra decisione annunciata da Londra è quella relativa all'istituzione di un Osservatorio sulla criminalità organizzata nei Balcani, che sarà creato in coordinamento con i governi di Austria e Norvegia. (Res)