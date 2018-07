Balcani-Ue: summit di Londra ribadisce benefici processo di Berlino, la Polonia avrà la presidenza nel 2019 (11)

- Nonostante le promesse della vigilia, i leader politici di Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia, hanno fatto sapere oggi a Londra che non intendono siglare la dichiarazione congiunta per istituire una commissione regionale finalizzata ad indagare sui crimini di guerra e sulle violazioni gravi dei diritti umani nel territorio dell'ex Jugoslavia. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Balkan Insight", la cerimonia per la firma sarebbe stata cancellata dopo che i governi dei quattro paesi hanno ritrattato sulle iniziali apertura per siglare il documento durante l'odierno summit di Londra nell'ambito del processo di Berlino. Interpellato da uno dei coordinatori del comitato per l'istituzione della commissione, ha parlato "di enorme imbarazzo politico" e di una sconfitta in quanto la firma della dichiarazione avrebbe rafforzato le possibilità di istituire la tale ente promosso dalla società civile, nonostante non sia ancora stato accettato da Croazia, Bosnia Erzegovina e Slovenia. Stando ai piani del comitato organizzatore, la commissione regionale avrebbe dovuto essere istituita nel 2021 per completare i suoi lavori nel 2025. (segue) (Res)