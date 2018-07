Kosovo-Regno Unito: premier Haradinaj incontra ministro Forze armate Lancaster

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha incontrato il ministro per le Forze armate britannico Mark Lancaster. Il colloquio è avvenuto oggi a Londra a margine del summit del processo di Berlino sui Balcani occidentali ed è stato incentrato sulla trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. Secondo quanto dichiarato da Haradinaj, riferisce l'emittente "Rtk", il Kosovo rimane determinato verso l'adesione alla Nato e all'Ue e, in tale direzione, anche la partecipazione delle Ksf nelle operazione di peacekeeping internazionali è stato un argomento di confronto con Lancaster.(Kop)