Speciale difesa: Balcani, premier serba a vertice di Londra, focus su cooperazione e sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, è oggi al vertice sui Balcani occidentali che si tiene a Londra nell'ambito del cosiddetto Processo di Berlino. Secondo una nota del governo serbo, al centro dei lavori sono la cooperazione regionale, le sfide alla sicurezza e la questione dei flussi migratori. Nella giornata di ieri hanno partecipato ai lavori per la Serbia il ministro degli Esteri, Ivica Dacic, e quello dell'Interno Nebojsa Stefanovic. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri serbo, Dacic ha commentato le dimissioni del capo della diplomazia britannica Boris Johnson osservando che "oggi abbiamo visto come i problemi all'interno dell'Ue e nei suoi dintorni siano di immediata rilevanza, il che traccia un'immagine completamente differente del summit. Sapevo che qualcosa non stava andando per il verso giusto quando ho visto che Boris Johnson è stato assente per tutto il giorno", ha detto Dacic aggiungendo che i ministri degli Esteri e degli Interni presenti hanno proseguito i loro colloqui come pianificato in un'atmosfera positiva. "Abbiamo avuto gli usuali colloqui sulla prospettiva europea per i Balcani occidentali, sui progetti, dobbiamo risolvere le questioni bilaterali in maniera pacifica e superare i problemi del passato", ha detto ancora Dacic. Sempre nella giornata di ieri Dacic ha dichiarato che il Processo di Berlino ha confermato nei 4 anni della propria esistenza il grande potenziale del formato per quanto riguarda la cooperazione fra i paesi dei Balcani occidentali: la dichiarazione è giunta nel corso del panel "Il futuro del Processo di Berlino". Secondo una nota di Belgrado, al panel hanno partecipato anche i ministri degli Esteri di ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Montenegro. Al centro dell'incontro sono stati i temi dei diritti civili, libertà dei media e inclusione della società civile. Il ministro Dacic ha osservato che "purtroppo non sta tutto nell'attuazione delle riforme", che comunque la Serbia porta avanti con successo, poiché esistono altri ostacoli che rallentano i processi nella regione, compreso quello di integrazione europea. Il passato, ha ancora osservato Dacic, non può essere cambiato ma certamente il futuro può correggere molte cose affinché tutti vivano meglio. "Il superamento dei problemi politici nella regione, i rapporti economici e commerciali, e anche l'idea di una zona economica regionale porteranno a dei risultati, perché questa è la strada giusta", ha aggiunto Dacic. Nella giornata di ieri il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha avuto a margine dei lavori un incontro con il sottosegretario di Stato parlamentare presso il ministro federale dell'Interno della Germania, Stefan Mayer. Secondo una nota di Belgrado, al centro del colloquio è stata la cooperazione fra le forze di polizia dei due paesi, e in questo contesto Mayer ha definito la Serbia il partner più importante nei Balcani nella lotta contro il crimine organizzato e l'immigrazione irregolare. La Germania, ha aggiunto Mayer, intende proseguire la fruttuosa collaborazione con il ministero dell'Interno della Serbia. Stefanovic ha dichiarato che il suo ministero resta impegnato nella lotta al crimine organizzato. Il ministro ha poi illustrato a Mayer le attività concrete che vengono portate avanti in tal senso. Il vertice nella capitale britannica riunirà tra ieri e oggi i leader dei Balcani occidentali, degli Stati membri Ue e dei rappresentati delle istituzioni europee, per discutere di cooperazione, sicurezza e delle sfide legate alla crisi dei migranti, del futuro del Processo di Berlino così degli come gli attuali sviluppi politici nella regione. Prendono parte ai lavori l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, il commissario Ue per l'Allargamento e la politica europea di vicinato, Johannes Hahn, e il commissario Ue per l'Unione della sicurezza, Julian King. Prendono parte al vertice i capi di Stato e di governo e i ministri di dieci Stati membri dell'Ue oltre che i rappresentanti politici di Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania e Kosovo. (Seb)